NdC: «La mozione di sfiducia è legittima e va discussa nei tempi previsti». “ Alla Comunità montana del Taburno l’unico blitz che si è consumato nel giorno dell’Antivigilia è quello di chi non ha permesso che fosse concretizzata una mozione di sfiducia che è già agli atti e ha tutti i numeri e il consenso necessario in seno al Consiglio dell’Ente. Se qualcuno vuole menare il can per l’aia, ha sbagliato indirizzo e sta violando la grammatica della democrazia “, lo spiegano in una nota i rappresentanti di NdC all’Ente montano del Taburno. “ Nessuno voleva forzare l’ordine del giorno. E’ un esercizio di democrazia cambiare un presidente che non ha più i numeri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comunità Montana del Taburno, Ndc: “Non si meni il can per l’aia, si prenda atto dei numeri: è la democrazia”

Leggi anche: NdC: “FdI non cerchi alibi politici, alla Comunità del Taburno cambio di governo è già certificato: si proceda”

Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, è tempo di auguri natalizi con un ‘regalo’

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

NdC | FdI non cerchi alibi politici alla Comunità del Taburno cambio di governo è già certificato | si proceda.

Comunità Montana del Taburno, Ndc: “Non si meni il can per l’aia, si prenda atto dei numeri: è la democrazia” - “Alla Comunità montana del Taburno l’unico blitz che si è consumato nel giorno dell’Antivigilia è quello di chi non ha permesso che fosse concretizzata una mozione di sfiducia che è già agli atti e ha ... ntr24.tv

NdC: “FdI non cerchi alibi politici, alla Comunità Montana del Taburno cambio di governo è già certificato: si proceda” - “Comprendiamo che certe bruciature recenti siano ancora da smaltire, tuttavia non accettiamo espressioni irrispettose e sgrammaticate provenienti da FdI e dal senatore Matera. msn.com

Benevento, comunità del Taburno: sfiduciato il presidente - Sulla testa dell’attuale presidente Gennaro Caporaso (sindaco di Tocco Caudio) pende una mozione di ... ilmattino.it