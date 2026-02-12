I New York Knicks hanno battuto Philadelphia con un punteggio netto di 138-89. La partita si è giocata ieri sera e ha visto i Knicks dominare dal primo all’ultimo minuto. Fontecchio si è fatto notare a New Orleans, dimostrando di essere decisivo in una notte di partite intense tra l’altra.

Si sono disputati quattordici match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e la serata è stata dominata dal successo travolgente dei New York Knicks a Philadelphia, 138-89, con Alvarado e Bridges protagonisti di una prestazione corale da manuale. Grande prova anche di Simone Fontecchio, autore di 15 punti e della tripla decisiva nel finale che ha permesso a Miami di superare New Orleans 123-111, confermando il suo impatto determinante anche in rotazioni ridotte. Charlotte supera Atlanta 110-107 al termine di una gara tiratissima, trascinata dai 31 punti e 9 rimbalzi di Brandon Miller e dalle sette triple di LaMelo Ball (24 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (12 febbraio): i Knicks travolgono Philadelphia, Fontecchio decisivo a New Orleans

Approfondimenti su Knicks Philadelphia

Nella notte NBA del 25 gennaio si sono disputate sei partite, con quattro di esse decise negli ultimi minuti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Knicks Philadelphia

Argomenti discussi: I Lakers battono Phila, colpo Warriors a Phoenix; NBA, i risultati della notte (8 febbraio): Stephon Castle trascina gli Spurs contro i Mavericks, successi anche per Rockets e Nuggets; I Lakers vincono, ma Doncic si fa male. Cooper Flagg, che numeri!; OKC batte i Lakers, perdono Heat e Nuggets.

NBA, i risultati della notte (12 febbraio): i Knicks travolgono Philadelphia, Fontecchio decisivo a New OrleansSi sono disputati quattordici match dell’NBA tra ieri sera e questa notte e la serata è stata dominata dal successo travolgente dei New York Knicks a ... oasport.it

NBA, risultati della notte: San Antonio spazza via i Lakers, New York ko con IndianaLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: San Antonio spazza via i Lakers, New York ko con Indiana ... sport.sky.it

Il caso Yara Gambirasio a New Orleans L'avv. foggiano Michele Vaira chiamato a guidare i lavori del 78° Congresso dell'American Academy of Forensic Sciences Il case break - facebook.com facebook