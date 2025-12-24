NBA gli Spurs battono di nuovo OKC Male gli Heat di un opaco Fontecchio
Oklahoma City (Stati Uniti), 24 dicembre 2025 – In attesa del tradizionale “Christmas Day”, la regular season NBA ha programma della nottata con ben quattordici partite. Ovviamente, le sorprese non sono mancate: la più eclatante è forse la quarta sconfitta stagionale degli Oklhaoma City Thunder, sconfitti con un netto 130-110 in casa dei San Antonio Spurs. Ai campioni NBA in carica non è bastata la centunesima partita consecutiva con almeno 20 punti segnati da Shai Gilgeous-Alexander (ne ha mandati a bersaglio 33 con 1422 dal campo e anche 8 assist) per avere la meglio sui texani, che avevano battuto OKC anche in semifinale di NBA Cup e che sono stati capaci di piazzare la spallata decisiva nel quarto quarto con un parziale di 20-8 (diventato poi 43-28 a fine frazione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
