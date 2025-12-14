Droni stampanti 3D e laser scanner | all' università nasce un laboratorio per l' architettura del futuro

L’università di Palermo inaugura un nuovo laboratorio dedicato all’architettura del futuro, all’interno del dipartimento di Architettura (Darch). Oltre 200 metri quadrati di spazi innovativi e tecnologie all’avanguardia, tra droni, stampanti 3D e laser scanner, offrono agli studenti strumenti avanzati per trasformare idee in progetti concreti.

Oltre 200 metri quadrati di spazi rinnovati, tecnologie all’avanguardia e strumenti capaci di trasformare le idee in progetti concreti: il dipartimento di Architettura (Darch) dell’università di Palermo apre le porte dei suoi nuovi laboratori, appena inaugurati all’interno del campus di viale. Palermotoday.it

Garlasco, 18 anni dopo: droni, laser e un modello 3D per rileggere il delitto Poggi - A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso si riapre tra 3D, droni e analisi sul DNA: la Procura parla di contaminazione, Cattaneo al lavoro Ogni 13 agosto, a Garlasco, il tempo rallenta. panorama.it

Droni kamikaze: stampati in 3D, spiano il nemico, lo colpiscono e poi si autodistruggono - Munizioni plananti stampate in 3D e assemblate con componenti commerciali, volano come droni e colpiscono come bombe. panorama.it

Dalle fotocamere alla stampa, tutto il mondo Canon in un unico punto vendita! Siamo rivenditori ufficiali Canon Italia e ti offriamo soluzioni complete per foto e video: Fotocamere Obiettivi Stampanti Accessori professionali Che tu sia un appassionat - facebook.com facebook