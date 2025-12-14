Droni stampanti 3D e laser scanner | all' università nasce un laboratorio per l' architettura del futuro
L’università di Palermo inaugura un nuovo laboratorio dedicato all’architettura del futuro, all’interno del dipartimento di Architettura (Darch). Oltre 200 metri quadrati di spazi innovativi e tecnologie all’avanguardia, tra droni, stampanti 3D e laser scanner, offrono agli studenti strumenti avanzati per trasformare idee in progetti concreti.
Oltre 200 metri quadrati di spazi rinnovati, tecnologie all’avanguardia e strumenti capaci di trasformare le idee in progetti concreti: il dipartimento di Architettura (Darch) dell’università di Palermo apre le porte dei suoi nuovi laboratori, appena inaugurati all’interno del campus di viale. Palermotoday.it
