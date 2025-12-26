Francesco Orlandi è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Novara e Vco

Novità in Fp Cgil Novara e Vco. Con 31 voti a favore su 32 votanti Francesco Orlandi è stato eletto nei giorni scorsi nuovo segretarie generale al posto di Paolo Del Vecchio. Francesco Orlandi, 43 anni, laureato in relazioni internazionali, ha iniziato la sua militanza in Cgil nel2010 lavorando. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

