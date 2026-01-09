Casartigiani Taranto al fianco del sindaco Bitetti | Più sicurezza per imprese e cittadini

Casartigiani Taranto sostiene l’impegno del sindaco Piero Bitetti nel migliorare la sicurezza pubblica. L’associazione si impegna a collaborare per creare un ambiente più sicuro per imprese e cittadini, contribuendo alla lotta contro la criminalità e promuovendo iniziative volte alla tutela della comunità e delle attività economiche locali.

Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto esprime il proprio appoggio al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, nella lotta contro la criminalità per garantire maggiore sicurezza pubblica. L’associazione datoriale delle aziende artigiane tarantine ha più volte denunciato, anche in occasione di incresciosi episodi vissuti in prima persona dai propri associati (si pensi ai reiterati furti e le vandalizzazioni ai danni delle attività H24, com’è accaduto ieri) e per cui non sia più possibile vivere e operare in un contesto in cui l’inciviltà e il malcostume continuano a progredire indisturbati. Motivo per cui il coordinatore regionale di Casartigiani, Stefano Castronuovo, rinnova l’appello alla vicinanza al primo cittadino, impegnato nella richiesta di un potenziamento delle forze di polizia e dei controlli sul territorio: «Già da tempo – sottolinea – abbiamo evidenziato come il settore dell’artigianato, a partire dal comparto H24, sia stato tra i primi a subire queste criticità, con episodi di furti e rapine che hanno messo a dura prova le imprese locali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

