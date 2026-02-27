Nasce Gabriele Rispoli Consulting | in un settore che si evolve cambia anche il modo di fare consulenza
È stata annunciata la nascita di Gabriele Rispoli Consulting, una nuova realtà nel settore della consulenza. L’azienda si concentra sull’evoluzione delle pratiche di consulenza SEO e rappresenta un punto di riferimento per le aziende che cercano un supporto specializzato. La società si propone di offrire servizi aggiornati e mirati alle esigenze del mercato digitale, con un focus sulla qualità e l’efficacia delle soluzioni proposte.
L’identità professionale dell’esperto consulente SEO Gabriele Rispoli evolve e prende forma in Gabriele Rispoli Consulting. Non è un’agenzia, ma il brand di uno specialista senior che mette la propria esperienza e visione al centro di ogni progetto. Con questo passaggio, Consulting diventa il filo conduttore del suo approccio: diretto, completo e su misura, oggi non più limitato alla SEO ma esteso alla consulenza in ambito GEO, per presidiare la visibilità nelle nuove modalità di ricerca generative. Il modello adottato supera quello tradizionale: ogni progetto è seguito personalmente da Rispoli, con responsabilità diretta su strategia e risultati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Un recruiter vocale cambia il modo di fare selezioneC’È UN PARADOSSO nel mercato del lavoro italiano che ormai sfiora l’assurdo: milioni di curricula girano a vuoto mentre le imprese continuano a...
BigProfiles si evolve e cambia nomeBIGPROFILES, piattaforma di intelligenza artificiale per il cosiddetto ‘Crm-Customer relationship management’ (letteralmente, gestione del rapporto...