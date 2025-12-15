Il mercato del lavoro italiano attraversa una fase paradossale: nonostante milioni di curricula siano disponibili, le aziende faticano a trovare candidati adeguati. In questo contesto, un innovativo strumento sta rivoluzionando le modalità di selezione: il recruiter vocale, che promette di rendere più efficace e immediata la ricerca dei talenti.

© Quotidiano.net - Un recruiter vocale cambia il modo di fare selezione

C’È UN PARADOSSO nel mercato del lavoro italiano che ormai sfiora l’assurdo: milioni di curricula girano a vuoto mentre le imprese continuano a ripetere che “non si trova nessuno”. E se la soluzione non fosse l’ennesima piattaforma di annunci, ma una voce? Una voce che risponde sempre, non si stanca, non discrimina e soprattutto non fa perdere tempo. È qui che entra in scena il primo Recruiter Vocale AI: un selezionatore digitale capace di condurre colloqui da solo, notte e giorno. A presentarlo è WhatSJobs, startup brianzola specializzata in soluzioni di recruiting basate su intelligenza artificiale, che ha lanciato il servizio in anteprima nazionale a Job&Orienta 2025. Quotidiano.net

RECRUITING AND STAFFING BUSINESS TRENDS (FOR 2020)

Un recruiter vocale cambia il modo di fare selezione - C’È UN PARADOSSO nel mercato del lavoro italiano che ormai sfiora l’assurdo: milioni di curricula girano a vuoto mentre ... quotidiano.net