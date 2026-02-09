bigprofiles si evolve e cambia nome

BigProfiles cambia nome e si trasforma. La piattaforma di intelligenza artificiale, nata nel 2018 da Lorenzo Luce e Roberto Visceglia, ha appena concluso un nuovo round di finanziamenti da 3 milioni di euro. L’azienda punta a rafforzare il suo sviluppo nel settore del CRM e a migliorare i servizi per i clienti.

BIGPROFILES, piattaforma di intelligenza artificiale per il cosiddetto ‘Crm-Customer relationship management’ (letteralmente, gestione del rapporto con i clienti), fondata nel 2018 da Lorenzo Luce e Roberto Visceglia, ha recentemente annunciato la chiusura di un round di finanziamento da 3 milioni di euro. Non solo: la società ha cambiato il proprio nome in Elai e nominato il nuovo ceo, Antonio Sciuto (nella foto in basso, a destra. Vicino a lui, Lorenzo Luce), già global business development officer di Salesforce e presidente di Nestlé Nord America. Un’evoluzione che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, ormai proiettata sul panorama globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

BigProfiles ha completato un finanziamento di 3 milioni di euro e si trasforma in ELAI, una nuova fase di crescita.

