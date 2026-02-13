Senza sangue non si cura | il Cardarelli rilancia la campagna per nuovi donatori

Il Cardarelli di Napoli ha rilanciato la sua campagna di sensibilizzazione sui donatori di sangue, sottolineando che senza sangue non si può curare, in risposta alle continue carenze di scorte che mettono a rischio interventi e emergenze.

“Senza sangue non si cura”. Riparte la campagna di comunicazione del Cardarelli di Napoli per raccogliere nuove adesioni tra la popolazione napoletana di cittadini disponibili a diventare donatori abituali dell’ospedale e consentire che le attività in emergenza, gli interventi chirurgici e l’assistenza ai pazienti che necessitano di trasfusioni anche più volte al mese possano proseguire in serenità. Il Cardarelli ha registrato l’immediata disponibilità della Mostra d’Oltremare di Napoli che, in occasione dell’evento NauticSud, offre all’ospedale partenopeo la possibilità di essere presente con un’autoemoteca Avis ed uno stand con i volontari della Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la guarigione della talassemia già domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 13 presso l’ingresso monumentale di Piazzale Tecchio, in occasione della 52ª edizione del NauticSud.🔗 Leggi su Ildenaro.it

