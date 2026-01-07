Perugia si-cura | la nuova campagna promossa dal circolo Arci per ripensare la sicurezza della città
Perugia si-cura è la nuova iniziativa promossa dal circolo Arci con l’obiettivo di ripensare la sicurezza urbana. La campagna si concentra su un approccio che mette al centro gli aspetti sociali, relazionali e comunitari, per promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo. Attraverso iniziative e dialogo, si intende favorire una riflessione collettiva su come rafforzare il senso di appartenenza e tutela nella città.
Ripensare il tema della sicurezza “rimettendo al centro la dimensione sociale, relazionale e comunitaria”.In questo contesto nasce la nuova campagna “Perugia si-cura” promossa dal circolo Arci Il Porco Rosso, con l’obiettivo di cambiare lo sguardo sul tema della sicurezza urbana. “La sicurezza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
