Perugia si-cura | la nuova campagna promossa dal circolo Arci per ripensare la sicurezza della città

Perugia si-cura è la nuova iniziativa promossa dal circolo Arci con l’obiettivo di ripensare la sicurezza urbana. La campagna si concentra su un approccio che mette al centro gli aspetti sociali, relazionali e comunitari, per promuovere un ambiente più sicuro e inclusivo. Attraverso iniziative e dialogo, si intende favorire una riflessione collettiva su come rafforzare il senso di appartenenza e tutela nella città.

