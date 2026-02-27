Napoli riecco Mario Rui! Nuova avventura per il portoghese

Mario Rui torna in campo dopo aver lasciato il Napoli e si trasferisce agli Emirati Arabi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il difensore portoghese ora è un nuovo giocatore della Forte Virtus, squadra di Dubai che milita in seconda divisione. Il giocatore ha firmato un contratto con il club e si prepara a iniziare questa nuova avventura.

Svincolato da gennaio 2025, il portoghese ha svolto le visite mediche e firmato un accordo fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo. Mario Rui sbarcherà quindi a Dubai nella Forte Virtus, club controllato anche dall'ex presidente del Verona Maurizio Setti. Per il laterale portoghese è la prima avventura fuori dall'Italia, dopo una carriera costruita quasi interamente in Serie A. Con il Napoli ha collezionato 227 partite, diventando uno dei protagonisti del terzo scudetto azzurro. Mario Rui e Napoli: una storia che va oltre il calcio Ci sono calciatori che passano da una squadra lasciando solo statistiche, e altri che invece lasciano un segno emotivo profondo.