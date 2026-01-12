Joao Mario via dalla Juve | è già arrivata al capolinea l’avventura del portoghese a Torino? Cosa può succedere in queste settimane

Joao Mario lascia la Juventus, segnando la fine della sua avventura torinese. La società lavora per definire la cessione e valuta possibili sostituti, tra cui un esterno del Genoa. È ancora da chiarire se il trasferimento si concretizzerà nelle prossime settimane, mentre si intensificano le trattative per adattare la rosa alle esigenze tecniche del club.

Joao Mario via dalla Juve: il portoghese è fuori dai piani, il club lavora all'addio e punta l'esterno del Genoa per rimpiazzarlo sulla fascia. Le complesse manovre di mercato della Juventus in questa calda sessione invernale non si limitano esclusivamente ai colpi in entrata, ma passano inevitabilmente attraverso una necessaria e ragionata opera di sfoltimento della rosa a disposizione del mister. Secondo quanto evidenziato con precisione dall'edizione odierna di Tuttosport, il capitolo relativo a Joao Mario è ormai giunto alle sue battute finali: il laterale portoghese non rientra più centralmente nel progetto tecnico e la sua avventura a Torino sembra essere arrivata definitivamente al capolinea.

