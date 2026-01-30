Qui brucia tutto ci sono morti Le drammatiche telefonate dal bar Le Constellation di Crans Montana
Una notte di terrore a Crans-Montana. Le chiamate di emergenza dal bar Le Constellation raccontano l’incubo di quella notte, con voci sconvolte che gridano “Qui brucia tutto, ci sono morti”. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre i soccorritori cercano di mettere in sicurezza l’area. La comunità locale si stringe attorno ai familiari delle vittime e chiede risposte.
BfmTv, principale rete televisiva francese, ha da poco trasmesso alcuni estratti audio delle chiamate d'emergenza effettuate la terribile notte di Capodanno, quando Le Constellation stava andando a fuoco. L'evento, lo ricordiamo, ha causato causato 40 morti e oltre 100 feriti. Negli audio resi disponibili da BfmTv si percepisce chiaramente la paura e l'orrore di quei momenti. Lo si avverte dalla voce dei protagonisti. Pare che in un'ora e mezza circa siano state fatte ben 171 telefonate ai numeri di emergenza, ossia la Centrale 144. La prima chiamata, stando a quanto riportato sino ad ora, sarebbe partita alle 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Crans Montana Constellation
Crans-Montana, strage di Capodanno a Le Constellation Bar: 47 morti. Tajani: “Ci sono italiani coinvolti”
Nella notte di Capodanno, un incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di 47 persone e numerosi feriti.
Crans Montana, dalla scala e i pannelli del controsoffitto alla porta ?segreta?: tutte le regole infrante al bar Le Constellation. Così sono morti 40 giovanissimi
A Crans Montana, un tragico incidente al bar Le Constellation ha causato la morte di 40 giovani.
Ultime notizie su Crans Montana Constellation
Argomenti discussi: Naike, Fuoco Freddo: fuoco che non brucia, ma illumina, un modo per riprendersi spazio e voce; Torna il New York Encounter, un luogo per incontrarsi sul serio.
Crans-Montana, diffuse le drammatiche telefonate di soccorso quando è scoppiato il rogo - facebook.com facebook
Crans-Montana. Moretti e la strana riunione dei dipendenti del Constellation x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.