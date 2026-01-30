Una notte di terrore a Crans-Montana. Le chiamate di emergenza dal bar Le Constellation raccontano l’incubo di quella notte, con voci sconvolte che gridano “Qui brucia tutto, ci sono morti”. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre i soccorritori cercano di mettere in sicurezza l’area. La comunità locale si stringe attorno ai familiari delle vittime e chiede risposte.

BfmTv, principale rete televisiva francese, ha da poco trasmesso alcuni estratti audio delle chiamate d'emergenza effettuate la terribile notte di Capodanno, quando Le Constellation stava andando a fuoco. L'evento, lo ricordiamo, ha causato causato 40 morti e oltre 100 feriti. Negli audio resi disponibili da BfmTv si percepisce chiaramente la paura e l'orrore di quei momenti. Lo si avverte dalla voce dei protagonisti. Pare che in un'ora e mezza circa siano state fatte ben 171 telefonate ai numeri di emergenza, ossia la Centrale 144. La prima chiamata, stando a quanto riportato sino ad ora, sarebbe partita alle 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Qui brucia tutto, ci sono morti". Le drammatiche telefonate dal bar Le Constellation di Crans Montana

Nella notte di Capodanno, un incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana ha causato la morte di 47 persone e numerosi feriti.

A Crans Montana, un tragico incidente al bar Le Constellation ha causato la morte di 40 giovani.

