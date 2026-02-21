Domenico due mesi di agonia | dal trapianto con il cuore ghiacciato alla morte – Le tappe della vicenda

Domenico, un bambino di due anni di Nola, è morto dopo due mesi di lotta. La sua vita è stata segnata da un trapianto al cuore, eseguito con un organo molto fragile e “ghiacciato”. Durante questo periodo, il piccolo ha affrontato numerosi ricoveri e interventi, fino alla scomparsa avvenuta all’ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia ha vissuto un lungo calvario, sperando in un miracolo che però non si è realizzato. La sua storia resta impressa nella memoria dei residenti.

Due mesi. Tanto è durato l'addio alla vita del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo di Nola che poco prima di Natale era stato trapiantato all'ospedale Monaldi di Napoli con un cuore danneggiato. Oggi il bimbo è morto, rilanciando ombre e interrogativi sulla catena di errori e responsabilità che hanno causato il decesso. Queste le tappe della vicenda. 23 Dicembre. L'antivigilia di Natale per Domenico doveva essere un giorno felice e di speranza perché la banca dati aveva segnalato la disponibilità di un cuore da poter trapiantare. Espiantato ad un bimbo di 4 anni all'ospedale di Bolzano, l'organo è però arrivato a Napoli in condizioni inservibili.