Domani sera alle 21, il palco del Jazzamore ospiterà “Napoli in Jazz”, un evento che combina la musica tradizionale napoletana con l’improvvisazione jazz, creando un’esperienza musicale intensa e originale. La serata promette di portare sul palco sonorità che attraversano i generi, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra radici e innovazione.

Domani alle 21 il palco del Jazzamore ospita “Napoli in Jazz”, un progetto raffinato e coinvolgente che unisce la tradizione della canzone napoletana al linguaggio dell’improvvisazione jazz. Guidato dal sassofonista Mike Alfieri, il concerto propone un viaggio tra le melodie immortali di Napoli, dalle pagine più celebri fino ai grandi classici del Novecento partenopeo, reinterpretati con eleganza, swing e libertà espressiva. La tradizione incontra armonie moderne, interplay e dinamiche raffinate in un dialogo musicale intenso e sorprendente. Non semplici esecuzioni, ma vere riletture capaci di valorizzare la profondità melodica e l’anima emotiva di un repertorio tra i più amati al mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Napoli in jazz’ domani sera sul palco del Jazzamore

Marco Pignataro, uno dei grandi volti del jazz contemporaneo, arriva sul palco del JazzamoreIl Jazzamore di Cesena ospita sabato sera una cena-concerto di respiro internazionale con protagonista Marco Pignataro, sassofonista italiano...

Gloria Turrini e Francesco Laghi sul palco del Jazzamore tra melodie funk e rock'n'rollVoce calda, profonda e potente, Gloria Turrini è considerata una delle interpreti più autentiche del panorama soul, blues e jazz italiano.

Viscardi tra Napoli, soul e jazz. Il cantante partenopeo, rivelazione dell'ultimo X Factor, domani sera a San BenedettoL'evento, frutto della collaborazione fra il Comune e l'Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche e il sostegno di Bim Tronto, saprà rivelare un artista cresciuto tra danza, musical e canto.

Jazz a Chiaia: uno dei concerti più amati a Napoli Sabato 14 Febbraio nella Chiesa Anglicana un duo d'eccezione: Letizia Vitagliano e Mario Nappi