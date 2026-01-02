Gloria Turrini e Francesco Laghi sul palco del Jazzamore tra melodie funk e rock’n’roll

Domenica 4 gennaio, il Jazzamore di Cesena ospita Gloria Turrini e Francesco Laghi in un concerto acustico, che vedrà esibirsi in un duo di musica dal vivo. La serata proporrà un repertorio che spazia tra melodie funk e rock’n’roll, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intima e di qualità. Un appuntamento dedicato agli appassionati di sonorità coinvolgenti e di ascolto attento.

Domenica 4 gennaio il Jazzamore di Cesena ospita una serata di grande musica dal vivo con Gloria Turrini e Francesco Laghi, protagonisti di un intenso concerto in duo acustico.Voce calda, profonda e potente, Gloria Turrini è considerata una delle interpreti più autentiche del panorama soul, blues. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Gloria Turrini e Francesco Laghi sul palco del Jazzamore tra melodie funk e rock’n’roll Leggi anche: Eleganza e groove sul palco del Jazzamore con il Lazzanni Trio Leggi anche: Eleganza e groove sul palco del Jazzamore con il Lazzanni Trio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Turrini e Laghi, che duo al BioBurg - Stasera alle 21 sul palco Gloria Turrini (voce) e Francesco Laghi (chitarra). ilrestodelcarlino.it Domenica 4 Gennaio – Live @ Jazzamore Gloria Turrini & Francesco Laghi – Acoustic Duo Una voce che arriva dritta allo stomaco. Calda, profonda, potente. Nelle note scure del suo contralto rivivono le blues women e le jazz women di inizio secolo, i - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.