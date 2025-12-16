Marco Pignataro uno dei grandi volti del jazz contemporaneo arriva sul palco del Jazzamore
Sabato sera, il Jazzamore di Cesena ospita un evento di respiro internazionale con Marco Pignataro, sassofonista italiano residente a Boston e riconosciuto tra le figure più influenti del jazz contemporaneo. La serata combina una cena speciale con un concerto di grande livello, offrendo agli spettatori un’esperienza unica nel panorama jazz.
Il Jazzamore di Cesena ospita sabato sera una cena-concerto di respiro internazionale con protagonista Marco Pignataro, sassofonista italiano residente a Boston, tra le figure più apprezzate della scena jazz contemporanea. Nato a Bologna, Pignataro è sassofonista, compositore ed educatore.
