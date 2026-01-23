Il mercato del Napoli si anima con l'acquisto di Giovane, segnando una svolta nella strategia della squadra. La scelta, apprezzata da Conte, crea tensioni con Sarri, che si trova in una fase di adattamento alla nuova gestione. Con tre nomi in fase di valutazione per la fascia, il club continua a lavorare per rafforzare la rosa, mantenendo un approccio diretto e mirato alle esigenze tecniche.

La rivoluzione del Napoli parte da Giovane. Nessun gioco di parole, questa volta, ma un’operazione conclusa che fa sorridere Conte e fa arrabbiare Sarri, sempre meno a suo agio da questa gestione del mercato della Lazio. Perché l’attaccante più che eclettico del Verona, brasiliano, giovane (con la g minuscola: ha 22 anni ), capace di giocare sia da punta, sia da esterno, sia da trequartista, alla Lazio avrebbe fatto comodo. Ma il celeste della Capitale è stato superato da quello di Napoli, con un blitz davvero efficace di Manna, abile a muoversi in un complicatissimo mercato a saldo zero. Quello che De Laurentiis ha cercato di far sbloccare durante un’assemblea straordinaria di Lega ma per cui alcune società (Juve, Inter, Roma e Milan, di fatto, su tutte) gli hanno detto di no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia

