Un gioiellino argentino al Napoli | dal Boca ecco Pereyra classe 2008

Il Napoli ha messo sotto contratto un giovane talento argentino, Pereyra, classe 2008, proveniente dal Boca Juniors. La società azzurra lo ha preso per rinforzare la squadra Primavera. Pereyra si distingue già per la velocità, un buon fisico e una buona intesa con la porta, caratteristiche che fanno ben sperare per il suo futuro.

Dal Boca Juniors al Napoli, sognando il Maradona. Un argentino in azzurro fa sempre impressione, anche se qui parliamo di un ragazzo ancora minorenne, sbarcato in Italia con una valigia piena di sogni e buone aspettative. Milton Pereyra ha 17 anni, di mestiere fa il centravanti e il Napoli lo ha acquistato per la Primavera. Almeno per il momento, quindi, potrà crescere lontano dai riflettori e dalla pressione. Però il ragazzo sa il fatto suo, ha fisico e velocità, e pure un buon feeling con la porta. Quest’anno si è messo in mostra in sesta divisione del Boca, protagonista del Superclasico con una doppietta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Napoli annuncia l’arrivo di Milton Pereyra, un nuovo attaccante argentino classe 2008.

Il Napoli amplia il proprio raggio d'azione nel calciomercato concentrandosi sul Sudamerica, un'area storicamente ricca di talenti.

