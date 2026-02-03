Napoli annuncia l’arrivo di Milton Pereyra, un nuovo attaccante argentino classe 2008. Il giovane si unirà alla Primavera del club e comincerà la sua avventura nel calcio italiano.

Il Napoli ha ingaggiato un nuovo calciatore, che si unirà inizialmente alla Primavera; si tratta di Milton Pereyra, centravanti argentino classe 2008. Come riportato da Fabrizio Romano su X: Il Napoli ha completato tutti i documenti per l’accordo con Milton Pereyra, il talento diciassettenne che arriva dal Boca Juniors. Si unisce alla squadra Primavera. Pereyra voleva il Napoli. Napoli have completed all formal documents for Milton Pereyra deal as 17 year old talent joins from Boca Jrs. Agreement in place with the player and his camp since long time ago, now all formally done. Joins Primavera squad as Pereyra wanted Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, nuovo innesto per la Primavera: arriva Milton Pereyra, centravanti argentino classe 2008

Approfondimenti su Milton Pereyra

Il Napoli ha piazzato un colpo last minute: arriva il promettente esterno 2008 Milton Pereyra.

Il Napoli si prepara a rinforzarsi con un giovane talento proveniente dal Boca Juniors.

Ultime notizie su Milton Pereyra

Il diciassettenne è alto 1 metro e 76 ed è un giocatore molto rapido e prolifico. E' cresciuto sin da piccolo nelle giovanili del Boca, diventando poi man mano un centravanti puro. C'erano diversi

