Napoli diramate date e orari fino alla 30esima giornata | doppia sfida di venerdì!

Nella giornata odierna la Lega Serie A ha annunciato date e orari ufficiali dal 28esimo al 30esimo turno di campionato. In tali giornate, il Napoli scenderà in campo ben due volte di venerdì per affrontare Torino e Cagliari. Napoli, ufficiali date e orari fino alla 30esima giornata. Ufficializzate in giornata dalla Lega Serie A le date e gli orari fino alla 30esima giornata, dove il Napoli si troverà di fronte a una serie di gare tutto sommato più abbordabili sulla carta: prima due gare entrambe al Maradona contro Torino (di venerdì) e poi Lecce, in seguito la trasferta di Cagliari sempre di venerdì. Ecco date e orari fino alla 30esima giornata: Napoli-Torino si giocherà venerdì 6 marzo alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

