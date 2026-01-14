Napoli ufficiali date e orari della 23esima e 24esima giornata e dei quarti di Coppa Italia

Sono state ufficializzate le date e gli orari degli incontri del Napoli per la 23ª e 24ª giornata di Serie A, oltre ai quarti di finale di Coppa Italia. Questi appuntamenti rappresentano momenti importanti per la stagione della squadra, con dettagli precisi che consentono ai tifosi di seguire con attenzione le prossime sfide. Di seguito, le informazioni aggiornate sui prossimi impegni del club partenopeo.

Sono stati resi noti i prossimi impegni del Napoli con date e orari ufficiali, sia in campionato che in Coppa Italia. I prossimi impegni del Napoli. Alla 23esima giornata Napoli-Fiorentina: sabato 31 gennaio, ore 18:00 Alla 24esima giornata Genoa-Napoli: sabato 7 febbraio, ore 18:00 Quarti di finale Coppa Italia Napoli-FiorentinaComo: martedì 10 febbraio, ore 21:00 Ricordiamo i prossimi impegni imminenti degli azzurri: oggi (14 gennaio) contro il Parma; sabato 17 gennaio contro il Sassuolo; martedì 20 gennaio contro il Copenhagen; domenica 25 gennaio contro la Juventus; mercoledì 28 gennaio contro il Chelsea.

