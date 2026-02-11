L’ufficialità è arrivata: la maggioranza dei consiglieri comunali di Arzano ha firmato le dimissioni in uno studio notarile, portando allo scioglimento del consiglio e alla decadenza della giunta. Poco dopo, l’ex sindaca Cinzia Aruta ha parlato, spiegando cosa è successo e perché si è arrivati a questa decisione.

Tempo di lettura: 3 minuti A seguito della sottoscrizione delle dimissioni in uno studio notarile da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, che ha determinato la sfiducia e la conseguente decadenza dalla carica, l’ex Sindaca Cinzia Aruta ha rilasciato la seguente dichiarazione per chiarire il significato e le ragioni di quanto accaduto. «Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri davanti a un notaio concludono formalmente la mia esperienza alla guida della città. Quando ho assunto l’incarico di Sindaca, Arzano viveva un contesto ambientale e amministrativo segnato da abbandono e allentamento delle regole, da una diffusa percezione per cui tutto fosse consentito e ognuno potesse sentirsi autorizzato ad agire senza limiti chiari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arzano, dimissioni consiglieri e scioglimento. L’ex sindaca Aruta: “Ecco cosa è successo”

