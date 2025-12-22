Calciomercato Juve Balzarini convinto | Quel giocatore ha chiesto la cessione Ecco l’idea del club per sostituirlo

. L’indiscrezione. Il mercato dei portieri in casa Juventus potrebbe subire uno scossone improvviso durante la sessione invernale, con un possibile ritorno di fiamma che coinvolge una delle bandiere silenziose dello spogliatoio bianconero. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini attraverso il suo canale YouTube, il futuro di Mattia Perin sembra essere sempre più lontano da Torino, con una destinazione ben precisa nel cuore del calciatore. L’estremo difensore di Latina, che negli anni si è dimostrato un “dodicesimo” di lusso e un leader carismatico all’interno del gruppo guidato da Luciano Spalletti, starebbe valutando seriamente la possibilità di chiudere la sua esperienza in bianconero per ritrovare il campo da titolare fisso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

