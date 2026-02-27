Napoli De Laurentiis blinda il leader silenzioso | contratto fino ai 35 anni ingaggio monstre
Il Napoli ha deciso di rinnovare il contratto di Amir Rrahmani, portandolo fino ai 35 anni con un ingaggio elevato. La società ha scelto di puntare sulla continuità e sull’esperienza, consolidando così la sua posizione come leader silenzioso della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda direttamente il difensore.
Il Napoli blinda Amir Rrahmani e lo fa con una scelta chiara e decisa, nel segno della continuità e dell’esperienza. Il club azzurro ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del difensore kosovaro, pronto a legarsi alla società fino al 2029, quando avrà 35 anni. Rrahmani, arrivato a Napoli nel 2020, è diventato nel tempo uno dei pilastri della difesa. Affidabile, leader silenzioso e sempre costante nel rendimento, il centrale ha saputo conquistarsi la fiducia di allenatori e compagni, risultando determinante anche nei momenti più delicati. Proprio per questo il Napoli ha deciso di premiarlo con un rinnovo importante, che prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli, De Laurentiis blinda Rrahmani: contratto fino ai 35 anni, ingaggio monstre per il difensoreIl Napoli blinda Amir Rrahmani e lo fa con una scelta chiara e decisa, nel segno della continuità e dell’esperienza.
Napoli, De Laurentiis ha un nuovo pupillo: in arrivo anche il rinnovo di contrattoIl Napoli guarda al futuro e lo fa partendo da una certezza che, in pochissimo tempo, è diventata centrale nel progetto tecnico e identitario del...
Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.
Argomenti discussi: Il Monza blinda un giovane a centrocampo: ecco il rinnovo di.
Napoli, De Laurentiis blinda il leader silenzioso: contratto fino ai 35 anni, ingaggio monstreIl Napoli blinda Amir Rrahmani e lo fa con una scelta chiara e decisa, nel segno della continuità e dell’esperienza. Il club azzurro ha infatti raggiunto ... dailynews24.it
De Laurentiis blinda Conte: Orgoglioso di avere a fianco un uomo vero, le dimissioni sono una favolaIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis blinda la posizione di Antonio Conte sulla panchina: Leggo di dimissioni, una favola. Sono orgoglioso di avere al mio fianco un uomo vero come lui. fanpage.it