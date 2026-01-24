Napoli De Laurentiis blinda Rrahmani | contratto fino ai 35 anni ingaggio monstre per il difensore

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Amir Rrahmani, consolidando così la sua posizione in squadra. Il nuovo contratto, che lo legherà al club fino ai 35 anni, rappresenta un segnale di fiducia e stabilità. Con un ingaggio importante, il difensore kosovaro continuerà a essere un elemento chiave della rosa partenopea, sottolineando l’impegno del club nel mantenere un reparto difensivo di alta qualità.

Il Napoli blinda Amir Rrahmani e lo fa con una scelta chiara e decisa, nel segno della continuità e dell’esperienza. Il club azzurro ha infatti raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del difensore kosovaro, pronto a legarsi alla società fino al 2029, quando avrà 35 anni. Rrahmani, arrivato a Napoli nel 2020, è diventato nel tempo uno dei pilastri della difesa. Affidabile, leader silenzioso e sempre costante nel rendimento, il centrale ha saputo conquistarsi la fiducia di allenatori e compagni, risultando determinante anche nei momenti più delicati. Proprio per questo il Napoli ha deciso di premiarlo con un rinnovo importante, che prevede un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

