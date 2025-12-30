De Laurentiis accelera su stadio e centro sportivo
Il presidente De Laurentiis ha annunciato un’accelerazione nei progetti di sviluppo dello stadio e del centro sportivo del Napoli, evidenziando l’importanza di investimenti strutturali per il miglioramento delle infrastrutture del club. Questi interventi mirano a sostenere la crescita della squadra e a rafforzare la presenza del Napoli sul territorio, confermando l’impegno a lungo termine per la crescita e la competitività del club.
La crescita del Napoli non passa soltanto dal campo. Nella visione del presidente Aurelio De Laurentiis, lo
