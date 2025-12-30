De Laurentiis accelera su stadio e centro sportivo

Il presidente De Laurentiis ha annunciato un’accelerazione nei progetti di sviluppo dello stadio e del centro sportivo del Napoli, evidenziando l’importanza di investimenti strutturali per il miglioramento delle infrastrutture del club. Questi interventi mirano a sostenere la crescita della squadra e a rafforzare la presenza del Napoli sul territorio, confermando l’impegno a lungo termine per la crescita e la competitività del club.

Napoli, Cosenza: «250 milioni da De Laurentiis per il nuovo stadio» - L'obiettivo numero uno del Comune di Napoli è evidente: non perdere il Maradona come sede dell'Europeo del 2032. ilmattino.it

#Euro2032: #Salerno accelera, #Napoli in affanno! #DeLuca lavora in silenzio, #Manfredi, intanto, 'litiga' con De Laurentiis. #Maradona vs #Arechi: la sfida è iniziata Leggi l'articolo bit.ly/4s1BEan - facebook.com facebook

