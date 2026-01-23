Cremonese ufficiale l’addio di Sarmiento | l’annuncio sulla risoluzione consensuale del prestito!

La Cremonese ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del prestito di Jeremy Sarmiento. Il club ha comunicato la fine della collaborazione con il giocatore, segnando la conclusione della sua esperienza in Italia. Di seguito i dettagli della decisione e le eventuali implicazioni per il futuro di Sarmiento e della squadra.

