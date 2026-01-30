In queste ultime ore il mercato del Napoli si complica. Lookman sta andando al Fenerbahce, mentre l’affare Sulemana è rimasto bloccato. La società lavora per portare in azzurro Alisson Santos dallo Sporting, ma ancora niente di fatto. Le trattative continuano, anche se l’attenzione resta alta sui nomi caldi di questa sessione.

In queste ultime, frenetiche giornate di mercato il Napoli si trova coinvolto in un domino di nomi che coinvolge Lookman, Sulemana e Santos dello Sporting. Ne parla Di Marzio. Napoli, quanti incastri di mercato. Riporta Di Marzio: “Con Sulemana bloccato dalla partenza di Lookman, gli azzurri continuano a lavorare con lo Sporting per Alisson Santos” Romano, su Lookman: “Il Fenerbahçe sta per chiudere l’affare Ademola Lookman con l’Atalanta! Dopo un nuovo incontro oggi, l’operazione è nelle fasi finali per un pacchetto da 40 milioni di euro — compresi i bonus. Restano da definire alcuni passaggi su termini di pagamento e garanzie bancarie, passaggi chiave per completare la trattativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, l’affare Sulemana è bloccato: Lookman va al Fenerbahce. Si lavora per Alisson Santos (Di Marzio)

Approfondimenti su Napoli Mercato

Il Napoli sta lavorando per rinforzare l’attacco e sta portando avanti contatti concreti per due esterni offensivi.

Alisson Santos, attaccante brasiliano dello Sporting, è stato inserito nella lista di Manna per il Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Mercato

Argomenti discussi: Roma e Napoli, è duello di mercato per Sulemana: ecco chi la può spuntare; Napoli-Roma, sfida di mercato per Sulemana: perché vogliono l'esterno in uscita dall'Atalanta, prezzo e formula; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana; RAI - Call Napoli-Atalanta per Sulemana: distanza sulla formula dell'affare! Concorrenza Roma e Premier League.

CdS – Sulemana, l’incrocio di mercato è sull’asse Bergamo-Istanbul-NapoliIl Napoli sembra vicino all'esterno dell'Atalanta, Ibrahim Sulemana, classe 2003, che però piace anche alla Roma, e il cui destino ... ilnapolionline.com

Corriere dello Sport: Napoli, l’effetto Lookman può sbloccare Sulemana: Manna alla finestraAnche questa volta Ademola Lookman incrocia il destino del Napoli, seppur indirettamente. L’attaccante dell’Atalanta, ... napolipiu.com

La Roma si porta avanti per Sulemana, obiettivo del Napoli in queste ultime ore Il Napoli non può andare oltre il diritto di riscatto, per cui - secondo Di Marzio - il club azzurro tiene aperte le piste Alisson Santos e Sterling #SSCNapoli #Calciomercato - facebook.com facebook

SKY - Di Marzio: "Napoli e Roma su Sulemana, Alisson Santos l'alternativa degli azzurri" ift.tt/t0GBiyW x.com