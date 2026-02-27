Muro delle opposizioni | È una nuova legge truffa
Le opposizioni criticano duramente una recente proposta di legge, definendola una truffa. Secondo loro, l’accelerazione nel suo approvamento deriva dalla paura di un possibile risultato referendario, ma sottolineano che agire in fretta su questioni così importanti rischia di compromettere la trasparenza e il rispetto delle regole. La questione sta suscitando molte discussioni tra i vari schieramenti politici.
Riforma elettorale Pd: «Proposta irricevibile». Fratoianni: «Non ci provate». Conte: «Il governo ignora le vere priorità». Ma i 5S non si esprimono sul testo. Calenda apre al dialogo. Nel centrosinistra l'idea che una vittoria del No potrebbe affossare anche il colpo di mano sulle regole del voto LA LEADER PD IRONIZZA sul vertice di maggioranza nella notte tra mercoledì e giovedì: «Speravamo che la loro riunione fosse sui salari, sul calo della produzione industriale.
Barricate delle opposizioni sulla legge sugli stupri: "Rottura gravissima, Meloni viene smentita"Le opposizioni annunciano le barricate sul nuovo testo sullo stupro e sul consenso esplicito messo a punto dal centrodestra.
Caso dossieraggi, la contro relazione delle opposizioni smaschera una guerra tutta interna alla destraLa maggioranza vota la relazione Colosimo sulla vicenda dossieraggi/Striano, ma le opposizioni fanno muro e firmano insieme una contro-relazione che smaschera la guerra di potere, tutta interna alla ... ilfattoquotidiano.it
L.elettorale: intesa c.destra. Muro opposizioni, irricevibileUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
La destra ha affossato la proposta di legge sul congedo parentale paritario, cinque mesi pagati al 100% per ciascun genitore, presentata dal Partito Democratico e sottoscritta da tutte le opposizioni, scegliendo di chiudere la discussione prima ancora di entrar facebook