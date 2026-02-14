Attenti alla nuova truffa delle criptovalute | come funziona e come scovarla

Una truffa legata alle criptovalute ha mietuto numerose vittime, perché i malfattori si spacciano per consulenti affidabili e convincono le persone a investire grandi somme. Un esempio recente riguarda un uomo di Milano che ha perso oltre 20.000 euro dopo aver seguito consigli falsi, credendo di affidarsi a un esperto. Molti investitori si lasciano attrarre da promesse di guadagni facili, senza verificare l’affidabilità delle fonti.

Esiste un’armata che conta quotidianamente un mare di vittime, composta dalle tante persone che hanno subìto truffe da parte di fittizi o improvvisati consulenti finanziari, investendo in criptovalute (non necessariamente inesistenti) e ritrovandosi improvvisamente a raccogliere le ceneri dei risparmi di una vita. "Scusi, può cambiarmi i soldi?". Manda in tilt il negoziante e lo truffa Gli ultimi due casi in ordine di tempo sono avvenuti a Osimo e Loreto: altrettante le persone truffate, con promesse di altissimi rendimenti su investimenti in criptovalute in realtà mai avvenuti. Denaro contante affidato a speculatori affabili e apparentemente competenti, in realtà conosciuti in rete, certificati da dozzine di email contenenti false prove documentali della loro affidabilità e persino amichevolmente salutati al telefono, con la promessa di risentirsi presto per contare i ricavi dell’affare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Attenti alla nuova truffa delle criptovalute: come funziona e come scovarla Attenti alla nuova truffa: “la tua tessera sanitaria è in scadenza” Recentemente circola una nuova truffa via email o messaggio: “la tua tessera sanitaria è in scadenza”. Gli Sms dalla banca e la chiamata dei finti poliziotti: attenti alla nuova truffa Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. La truffa dei Bitcoin “gratis” su Telegram, ecco la trappola. Argomenti discussi: Potresti votare mia nipote?: attenti alla truffa via Whatsapp. Ecco come difendersi; Ghost pairing stare attenti a Whatsapp ed evitare la nuova truffa per prendere il controllo degli account partendo da una semplice richiesta di voto online; Nuova truffa corre su WhatsApp, come difendersi dalla ballerina: i consigli della polizia postale; Attenti alla truffa di San Valentino, l’amore online diventa una trappola (soprattutto) per adulti e anziani. Contagio digitale: attenti alla nuova truffa via WhatsappNegli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova truffa informatica su WhatsApp che sfrutta la fiducia tra contatti per sottrarre il controllo degli account. I carabinieri del comando provinciale di ... ilfattovesuviano.it Sei tu in questa foto?: attenti alla truffa GhostPairing su WhatsAppNuova truffa GhostPairing su WhatsApp: un dispositivo fantasma ottiene accesso completo alle chat inducendo a condividere un codice. smartworld.it Tutti attenti al fischio di Natalina che ci ricorda di andare su RaiPlay per vedere la nuova puntata dell’imperdibile “Il dietro del dietro le quinte di Don Matteo”. Noi non ce lo facciamo dire due volte… e voi! #DonMatteo #DonMatteo15 @DonMatteoRai x.com Tutti attenti al fischio di Natalina che ci ricorda di andare su RaiPlay per vedere la nuova puntata dell’imperdibile “Il dietro del dietro le quinte di Don Matteo”. Noi non ce lo facciamo ripetere due volte… e voi! #DonMatteo #DonMatteo15 facebook