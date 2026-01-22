Barricate delle opposizioni sulla legge sugli stupri | Rottura gravissima Meloni viene smentita

Le opposizioni hanno annunciato una ferma opposizione al nuovo testo sulla legge sugli stupri, proposto dal centrodestra, che prevede il consenso esplicito. La questione ha suscitato forti critiche e segnato una rottura significativa nel panorama politico, con le opposizioni che definiscono la scelta come una grave divergenza rispetto alle posizioni precedenti. La discussione prosegue, evidenziando l’importanza del confronto su un tema di grande rilevanza sociale.

Le opposizioni annunciano le barricate sul nuovo testo sullo stupro e sul consenso esplicito messo a punto dal centrodestra. I gruppi di minoranza parlano di "patto politico" rotto su una proposta già approvata in prima lettura alla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

