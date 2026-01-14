Nembro muore travolto dall’albero che tagliava L’amico | Io schivato destino beffardo

Nella mattinata del 12 gennaio, nei boschi di Lonno, Claudio Pelliccioli, 64 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio. L’incidente ha coinvolto anche un amico presente sul luogo, che ha evitato l’impatto. Un tragico episodio che sottolinea i rischi legati alle attività forestali e l’imprevedibilità degli eventi.

IL DRAMMA. Nella mattinata del 12 gennaio nei boschi di Lonno, la vittima è Claudio Pelliccioli, 64 anni. «La pianta era incastrata a un’altra dal giorno prima. Avevamo anche previsto una via di fuga». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

