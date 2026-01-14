Ardesio travolto dall’albero che stava tagliando | 26enne in ospedale

Un giovane di 26 anni è stato soccorso dopo essere stato investito da un albero mentre stava eseguendo lavori di taglio ad Ardesio, in alta Val Seriana. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in una zona boschiva del paese, con l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Le circostanze precise sono ancora in fase di accertamento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.