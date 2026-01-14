Ardesio travolto dall’albero che stava tagliando | 26enne in ospedale

Un giovane di 26 anni è stato soccorso dopo essere stato investito da un albero mentre stava eseguendo lavori di taglio ad Ardesio, in alta Val Seriana. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in una zona boschiva del paese, con l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Le circostanze precise sono ancora in fase di accertamento.

L’INTERVENTO. L’allarme è scattato alle 15 da una zona boschiva del paese dell’alta Val Seriana. In volo l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

