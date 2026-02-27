Muore schiacciato da un albero indagini chiuse e il corpo di Onorato riconsegnato alla famiglia

Le indagini sulla morte di un uomo di 70 anni, residente a Città di Castello, sono state ufficialmente concluse. Il suo corpo, trovato sotto un albero di grandi dimensioni, è stato restituito alla famiglia. La polizia ha raccolto tutte le prove necessarie e ha concluso le verifiche senza ulteriori approfondimenti. La vittima è deceduta a causa di un incidente causato dal crollo dell’albero.

Chiuse le indagini sulla morte del 70enne Onorato Marzi, di Città di Castello, trovato privo di vita, schiacciato da una pianta imponente. Il magistrato di turno, dopo le relazioni dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, ha deciso di restituire la salma ai propri cari senza passare per l'esame. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Esce di casa per fare la legna e muore schiacciato da un albero: tragedia a QuartoTragedia a Quarto dove un uomo è stato schiacciato da un albero ed ha perso la vita: si chiamava Gennaro Sommella. Salento, tragico incidente nelle campagne: un uomo muore schiacciato da un alberoTragedia nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, dove un uomo di 53 anni, Walter Basile, ha perso la vita oggi in seguito a un grave incidente... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Pietro Masciulli muore schiacciato da un camion: era andato in farmacia, preso in pieno mentre attraversava; Operaio di 37 anni muore schiacciato da un muletto in un’azienda di Bernate Ticino; Vito muore travolto da un ramo, il figlio Domenico in lacrime: Mio padre era buono. Aiutava sempre tutti; Tragedia sul lavoro nel Milanese: operaio muore schiacciato da un macchinario. Muore schiacciato da un albero, indagini chiuse e il corpo di Onorato riconsegnato alla famigliaLa decisione del Magistrato di turno dopo le relazioni sulla ricostruzione dell'incidente. Era stato allertato anche l'elisoccorso Nibbio ... perugiatoday.it Muore schiacciato dall’albero che stava tagliandodi C.F. Travolto dall’albero che stava tagliando. Così è morto giovedì mattina, intorno alle 11, un uomo di 70 anni di Città di Castello. L’incidente è avvenuto nella zona di Fabbrecce. Stando a una p ... umbria24.it Muore 70enne schiacciato da un albero Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook