Mps | domani in cda regolamento su lista sullo sfondo futuro di Mediobanca

In vista del consiglio di amministrazione di domani, si discuterà il regolamento sulla lista dei candidati di Mps e il possibile futuro di Mediobanca nell’ambito delle strategie di aggregazione. La riunione sarà decisiva per definire le prossime mosse relative a queste importanti realtà finanziarie italiane.

Milano, 27 gen. (askanews) – Dinamiche contrastate oggi in Borsa per Mps (+0,85% a 8,769 euro) e Mediobanca (-0,93% a 16,99 euro), alla vigilia dell’atteso cda di Siena che dovrà deliberare sulla proposta di regolamento per la lista del cda predisposta dal Comitato nomine dopo la fumata nera della scorsa settimana, mentre resta da sciogliere il nodo del futuro assetto di Piazzetta Cuccia nell’ambito del piano di aggregazione. Il board del 22 gennaio, su indicazione del presidente Nicola Maione e con il consenso di tutti i consiglieri, aveva deciso di effettuare ulteriori approfondimenti a riguardo, con l’obiettivo di giungere all’approvazione del regolamento con “una chiara formalizzazione delle regole di governance”, in vista dell’assemblea degli azionisti che il prossimo 4 febbraio voterà le modifiche statutarie, con la novità appunto dell’introduzione della lista del cda, che attende ancora l’ok della Bce.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Mps Mediobanca

Giorgetti annuncia un cambio di strategia per la quota MEF in Mps, che sarà esclusivamente di natura strategica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mps Mediobanca

Argomenti discussi: Mps resiste alle vendite, sale attesa cda di giovedì; Mps, il Tesoro verso la riconferma di Lovaglio. Giovedì la decisione del cda sulla lista; Manovre dentro Mps per salvare i poteri dell’ad Lovaglio; MPS, nuovo CdA il 28 gennaio sul regolamento della lista del consiglio.

Mps: domani in cda regolamento su lista, sullo sfondo futuro di MediobancaMilano, 27 gen. (askanews) – Dinamiche contrastate oggi in Borsa per Mps (+0,85% a ... msn.com

Mps, la mossa di Caltagirone che cambia tutto: ecco cos’è il Cda di garanziaIl movimento più rilevante arriva dal Gruppo Caltagirone, come riportato da Italia Informa. La holding FGC ha deliberato un allargamento del consiglio a figure di peso come Giovanni Tria e Giuseppe ... it.benzinga.com

Resa dei conti in casa #MPS Domani lo sapremo x.com

Mps-Mediobanca, la fusione è rovente; Grandi banche, utili per 26 miliardi; L’asse Meloni-Merz; Rick Rieder in testa nella corsa per la presidenza della Fed; Dopo il Mercosur, l’Europa punta sull’India; Le menzogne di Minneapolis; Obama: “Attacco ai valori U - facebook.com facebook