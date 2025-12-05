MPS conferma all’unanimità il Ceo Lovaglio via libera del CdA mentre l’inchiesta di Milano continua a esaminare operazioni su Mediobanca e l’Ops da €3 miliardi

Il board riafferma i requisiti di correttezza (DM 1692020, artt. 4 e 5) e prosegue il lavoro sull’aggregazione con Mediobanca, mentre la Procura indaga su presunti concerti azionari e sull’avviso di garanzia notificato all’AD nell’ambito delle verifiche sui movimenti tra MPS e Piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - MPS conferma all’unanimità il Ceo Lovaglio, via libera del CdA mentre l’inchiesta di Milano continua a esaminare operazioni su Mediobanca e l’Ops da €3 miliardi

