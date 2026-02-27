Mps la Procura riparte all' assalto

A Roma, il procuratore capo ha avviato nuove indagini relative a un presunto accordo tra alcuni soggetti coinvolti in operazioni di mercato che riguardano anche le banche. Nel frattempo, a Siena e Milano, si sono svolti importanti incontri decisivi per le strategie future di alcune istituzioni finanziarie. La situazione si muove in un clima di attesa e sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.

Mentre a Siena e Milano si svolgevano consigli d'amministrazione cruciali per il futuro di Mps-Mediobanca, a Roma il procuratore capo del capoluogo lombardo è andato all'attacco sul presunto concerto Delfin-Caltagirone nella scalata a Piazzetta Cuccia. Nel corso di un'audizione davanti alla Commissione Banche del Senato, Marcello Viola ha ribadito che tra Delfin - la cassaforte della famiglia Del Vecchio guidata da Francesco Milleri - e l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone c'era una «volontà comune di ottenere il controllo delle Generali» fin dal 2019 e in occasione dell'Offerta pubblica di scambio su Mediobanca da parte di Mps c'è stato un «saldarsi di interessi di vecchia data con quelli più recenti di Mps senza rendere trasparente al mercato la saldatura di questi interessi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Mps-Mediobanca, la procura ribadisce: «Per noi concerto tra Delfin e Caltagirone»La procura di Milano ha ribadito la sua convinzione di un «concerto occulto» tra Delfin e Caltagirone sull'acquisizione di azioni Mediobanca.

Dirigente Mef indagato per insider trading: acquisti azioni Mps e Mediobanca sotto la lente della Procura di Milano.Stefano Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps), è...

