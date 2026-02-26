Festival di Sanremo 2026 Carlo Conti punge Petrecca in diretta | la battuta sul Teatro Olimpico con Lillo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si apre nel segno dell’ironia e dei tempi comici ben calibrati. Sul palco del Teatro Ariston, Carlo Conti gioca con l’attesa del pubblico prima di svelare il nome del co-conduttore. Lo fa con una frase che suona già come una battuta: «Chi è? Lui risponderebbe: “So’ Lillo”». Pochi secondi dopo, tra applausi e sorrisi, fa il suo ingresso Lillo Petrolo, pronto a trasformare l’autopresentazione in una caricatura dei cliché televisivi. L’intesa tra i due è evidente fin dai primi scambi. Lillo si definisce «poliedrico» con un’ironia auto-demolitiva, spiegando che è «meglio fare tante cose male che una bene». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

