Movida rumorosa a piazza Bellini Comune di Napoli condannato

La movida a piazza Bellini torna sotto i riflettori. Il Tar ha condannato il Comune di Napoli per l’inquinamento acustico causato dai locali notturni nella zona. Entro 30 giorni, il Comune deve mettere nero su bianco un’ordinanza per ridurre il rumore, altrimenti rischia di essere commissariato. I residenti si sono lamentati a lungo, ora la situazione si sblocca con una decisione ufficiale.
Comune di Napoli condannato dal Tar sull'inquinamento acustico di piazza Bellini. Per il momento dovrà emettere un'ordinanza entro 30 giorni per limitare il rumore prodotto dai clienti dei locali notturni dei baretti della piazza molto frequentata dai giovani, altrimenti sarà nominato un commissario a dover decidere sulla questione. Accolto dunque il ricorso dei residenti, difesi dall'avvocato Gennaro Esposito. Lo scorso 12 maggio i residenti avevano presentato al Comune di Napoli una istanza con la quale richiedevano l'adozione di una ordinanza urgente al fine di ridurre, immediatamente, l’inquinamento acustico, rimasto al momento inevaso.🔗 Leggi su Napolitoday.it
I residenti di piazza Bellini festeggiano.
Il Tribunale amministrativo della Campania ha dato ragione ai residenti di Piazza Bellini, condannando il Comune di Napoli.
