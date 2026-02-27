Movida Manfredi lancia allarme | Norma nazionale urgente per salvare

Il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, ha lanciato un appello per una normativa nazionale sulla movida, sottolineando l'urgenza di bilanciare la libertà di esercizio pubblico con la vivibilità dei cittadini. La richiesta arriva dopo che il Tar Campania ha più volte bocciato le ordinanze comunali sul tema, creando un vuoto normativo che rende difficile gestire il problema in modo efficace. Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania, Manfredi ha espresso preoccupazione per la mancanza di una regolamentazione unitaria, che potrebbe aiutare a risolvere le tensioni tra la libertà di esercizio pubblico e la qualità della vita dei cittadini.