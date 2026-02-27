Movida Manfredi | Serve norma a livello nazionale così come sugli affitti brevi

Il sindaco ha dichiarato che è necessario introdurre una normativa a livello nazionale sulla movida e sugli affitti brevi. Ha precisato di aver più volte sollecitato un intervento normativo e che, nonostante le richieste, nel recente decreto Sicurezza non sono state inserite misure specifiche su questi temi. La richiesta si concentra sulla necessità di un quadro normativo uniforme e chiaro.

Il sindaco di Napoli: "c'è la necessità di contemperare interessi diversi: la libertà di esercizio pubblico e la vivibilità dei cittadini" "Molte volte abbiamo chiesto una norma nazionale sul tema della movida. Avevamo chiesto che ci fosse qualcosa anche nell'ultimo decreto Sicurezza che poi non c'è stata". A dirlo è stato il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania. Il primo cittadino partenopeo ha ricordato che proprio il Tar Campania ha più volte bocciato le ordinanze emesse dall'amministrazione comunale sul tema e ha sottolineato che si tratta di "una questione che riguarda tutte le grandi città e su cui c'è una grande sensibilità.