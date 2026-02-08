Pistoia Basket spezza la maledizione | vittoria 78-73 contro Forlì dopo dieci sconfitte consecutive in Serie A2
Pistoia Basket rompe un lungo digiuno e torna a sorridere. Dopo dieci sconfitte di fila in Serie A2, la squadra di casa batte Forlì 78-73 davanti ai propri tifosi alla Lumosquare. La vittoria arriva nel momento giusto, dando nuova linfa e speranza a un campionato finora difficile. I giocatori si sono fatti trovare pronti e hanno lottato con determinazione, mettendo fine a un incubo che durava da settimane.
L’Estra Pistoia Basket ha interrotto una striscia negativa che sembrava infinita, conquistando una vittoria fondamentale contro l’Unieuro Forlì per 78 a 73, domenica 8 febbraio 2026, nella cornice vibrante della Lumosquare. Un successo che riporta il sorriso sui volti dei tifosi e, soprattutto, infonde nuova fiducia in un gruppo che aveva accumulato ben dieci sconfitte consecutive, mettendo a rischio la sua posizione nel campionato di Serie A2 Lnp 202526. La vittoria, arrivata al termine di una partita combattuta e ricca di colpi di scena, permette all’Estra di risalire la classifica, portandosi a quota 12 punti, e di affrontare con maggiore serenità il prosieguo della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu
