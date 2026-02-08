Pistoia Basket spezza la maledizione | vittoria 78-73 contro Forlì dopo dieci sconfitte consecutive in Serie A2

Pistoia Basket rompe un lungo digiuno e torna a sorridere. Dopo dieci sconfitte di fila in Serie A2, la squadra di casa batte Forlì 78-73 davanti ai propri tifosi alla Lumosquare. La vittoria arriva nel momento giusto, dando nuova linfa e speranza a un campionato finora difficile. I giocatori si sono fatti trovare pronti e hanno lottato con determinazione, mettendo fine a un incubo che durava da settimane.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.