Pisa Durosinmi spezza la maledizione | in extremis ripresa l’Atalanta

Nel match tra Pisa e Atalanta, la squadra toscana riesce a interrompere una lunga serie di risultati sfavorevoli grazie a Durosinmi, che segna in extremis. Nonostante una prestazione positiva e un gol di Krstovic annullato per fallo, i padroni di casa trovano la forza di reagire e ottenere un punto prezioso. Una partita che dimostra come, anche nelle situazioni più complesse, la determinazione possa fare la differenza.

Pisa, 16 gennaio 2026 – La solita maledizione? No, stavolta c’è Durosinmi. Il Pisa gioca alla grande contro l’Atalanta, ma rischia di perdere sul più bello: il gol di Krstovic (peraltro viziato da un fallo su Calabresi) fa pensare all’ennesima clamorosa beffa consumata nel finale. Invece, a tre minuti dal termine, il nuovo acquisto Durosinmi sigla di testa il secondo gol stagionale che vale il pareggio. Un 1-1 – nessuno si offenda – che sta stretto alla banda di Gilardino che infatti esce fra gli applausi. Pisa in formazione annunciata: in attacco Meister è il terminale offensivo, con Moreo e Tramoni a supporto; in difesa Canestrelli viene dirottato al centro della retroguardia alla luce del forfait di Caracciolo, mentre Coppola (ottima prestazione) va uomo su De Ketelaere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, Durosinmi spezza la maledizione: in extremis ripresa l’Atalanta Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Atalanta 1-1, pareggia subito Durosinmi! Leggi anche: Diretta gol Serie A: Pisa Atalanta 1-1, finisce qui! Durosinmi risponde a Krstovic La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A Pisa debut for Faiu Durosinmi #PisaAtalanta x.com Pisa-Atalanta Durosinmi (Pisa): può avere subito minutaggio importante e incidere grazie alla sua fisicità difficile da contenere. Ahanor (Atalanta): possibile conferma da titolare, accompagna con costanza la manovra offensiva e può rendersi pericoloso. Udine - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.