L’Inter continua a vivere un momento difficile in materia di rigori, con il terzo risultato negativo consecutivo e un’assenza di vittorie che si protrae da otto anni. La frase di Roberto Baggio, “I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli”, risuona come un’amara verità per i nerazzurri, costretti a confrontarsi con questa difficile realtà. Inter, la maledizione dei rigori continua: terzo ko di fila e otto anni senza vittorie.

“I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli”: una frase che porta per sempre la firma di Roberto Baggio, ma che per l’Inter suona come un’amara consolazione. La semifinale di Supercoppa persa contro il Bologna ha riaperto una ferita mai davvero rimarginata: dal dischetto i nerazzurri non vincono da otto anni. La squadra di Cristian Chivu ha giocato una partita solida, intensa, spesso dominante. Non è bastato. Ancora una volta, la lotteria dagli undici metri ha voltato le spalle all’Inter. Dominio nerazzurro, ma non basta. L’avvio di gara è da manuale. L’Inter prende subito campo e sblocca il risultato dopo meno di due minuti: destro al volo di Thuram su cross preciso di Bastoni, un gol che sembra indirizzare la semifinale. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

