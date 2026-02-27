Motociclista ritrovato morto in un fosso pieno d'acqua a bordo strada nel Mantovano

Un motociclista è stato trovato morto questa mattina in un fosso pieno d'acqua lungo via Borsatta a Castellucchio, nel Mantovano. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Al momento non ci sono altri dettagli disponibili sulle circostanze del ritrovamento. La salma è stata recuperata dai soccorritori in seguito alla scoperta.