Motociclista ritrovato morto in un fosso pieno d'acqua a bordo strada nel Mantovano
Un motociclista è stato trovato morto questa mattina in un fosso pieno d'acqua lungo via Borsatta a Castellucchio, nel Mantovano. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Al momento non ci sono altri dettagli disponibili sulle circostanze del ritrovamento. La salma è stata recuperata dai soccorritori in seguito alla scoperta.
L'incidente è avvenuto in via Borsatta a Castellucchio, nel Mantovano. Il corpo del motociclista è stato ritrovato questa mattina in un fosso pieno d'acqua a bordo strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Esce di strada e finisce in un fosso d’acqua: morto a Castellucchio motociclista di 60 anniCastellucchio (Mantova) – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, a Castellucchio, in...
Massarosa: muore nell’auto finita un fosso pieno d’acqua. Feriti altri due ragazzi che erano a bordoMASSAROSA (LUCCA) – Incidente mortale nella notte fra il 13 e il 14 febbraio 2026.
