Mostro di Modena il criminologo Palmegiani | Individuate tre tipologie di omicidi potrebbero esserci più colpevoli

Sul caso del Mostro di Modena, un esperto di criminologia ha identificato tre diverse tipologie di omicidi collegati al serial killer, suggerendo che potrebbero esserci più responsabili coinvolti. La famiglia della vittima ha richiesto la riapertura delle indagini per approfondire ulteriormente la vicenda. L'intervento di un consulente con un passato nelle forze dell’ordine aggiunge un punto di vista tecnico alla questione.

Sul caso del ’Mostro di Modena’, la famiglia di Anna Maria Palermo che ha chiesto la riapertura delle indagini, si avvale di un superesperto, Armando Palmegiani, ex commissario capo della Scientifica, attuale consulente anche a Garlasco (nella difesa di Sempio). A Modena con l’avvocato Barbara Iannuccelli si batte per dare giustizia alla 20enne uccisa nel gennaio ’94, arrivando finalmente alla verità. Palmegiani, cosa vi ha convinto a riprendere in mano il caso? “Con la nostra associazione di criminologia, Nerocrime, avevamo organizzato un convegno sulla cronaca nera a Bologna quando ci contattò Marcello, il fratello di Anna Maria Palermo chiedendoci se potessimo lavorare sul caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

