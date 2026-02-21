mostro di modena ancora conservati i reperti di tre vittime analogie tra le denunce

Il Mostro di Modena ha lasciato tracce di tre vittime ancora visibili nei reperti rinvenuti. La scoperta, avvenuta in un’area isolata, ha portato alla luce dettagli inquietanti sulle aggressioni. Numerose donne e ragazze, alcune appena adolescenti, sono state vittime di violenze, rapine e abusi durante gli anni delle indagini. Attualmente, dieci persone attendono giustizia, mentre molte altre ancora non hanno trovato risposte. La ricerca dei responsabili prosegue senza sosta.

Restano dieci vittime a cui promettere giustizia, ma ci sono anche innumerevoli donne, ragazze all’epoca dei fatti che hanno subito indicibili violenze sessuali, rapine, aggressioni. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta le lucciole, giovanissime, prese di mira sul nostro territorio sono state tantissime, ma di loro si è raramente parlato. Alcune sono riuscite per miracolo a sfuggire alla morte e oggi ci si continua a chiedere se ci fosse la stessa mano che ha via via ‘disegnato’ una scia di sangue tra città e provincia. Il caso del ‘ mostro di Modena ’ racchiude molto di più di ciò che sinora è stato detto e oggi è plausibile che venga davvero riaperto, a fronte dell’istanza presentata dall’avvocato dei familiari di una delle vittime, Anna Maria Palermo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mostro di Modena, la famiglia di una 20enne uccisa nel 1994 chiede nuove indagini: “Serve esaminare i reperti”La famiglia di Anna Maria Palermo, giovane di 20 anni uccisa nel 1994 a Modena, chiede nuove indagini per chiarire il suo omicidio.

