Caso Albanese, il ministro Valditara manda gli ispettori. “Potrebbero esserci ipotesi di reato”

Il caso Albanese continua a suscitare polemiche: il ministro Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole toscane, sottolineando la possibilità di ipotesi di reato. La questione riguarda gli interventi di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, e il suo coinvolgimento nelle attività scolastiche in Toscana.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Non si placa la polemica sugli interventi in alcune scuole toscane da parte di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ Onu per i territori palestinesi occupati Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana. Il ministro ha dichiarato “di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti”. Lanazione.it

DOBBIAMO SCUSARCI PER PENSARE? IL CASO ALBANESE E D’ORSI di ?????????? ???????????????? In Italia esprimere un pensiero non allineato richiede sempre una premessa assolutoria. Per dire che si è contrari ad armare Zelensky bisogna assicurare di no - facebook.com Facebook

Bologna è una tegola Firenze stoppa la cittadinanza onoraria ad Albanese, il Comune emiliano non ancora, nonostante il rimbrotto di Prodi: il Pd si spacca. Intanto Labate su Rete 4 va verso la chiusura. Le pillole di Lettera43 X.com