Lanazione.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Albanese continua a suscitare polemiche: il ministro Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole toscane, sottolineando la possibilità di ipotesi di reato. La questione riguarda gli interventi di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, e il suo coinvolgimento nelle attività scolastiche in Toscana.

Firenze, 12 dicembre 2025 – Non si placa la polemica sugli interventi in alcune scuole toscane da parte di  Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ Onu per i territori palestinesi occupati Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare quanto accaduto in alcune scuole in Toscana. Il ministro ha dichiarato “di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Le ispezioni mirano a verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità degli organi scolastici coinvolti”. Lanazione.it

Caso Albanese, il ministro Valditara manda gli ispettori. “Potrebbero esserci ipotesi di reato”

